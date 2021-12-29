Об этом пишет «НБН» со ссылкой на The Sun.



По информации издания, этот свой секрет Дэниел расскажет во время спецэпизода фильма «Возвращение в Хогвартс», которое посвящено 20-летию выхода первой части фильма о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».



Премьера спецэпизода запланирована на 1 января 2022 года. Посмотреть её можно будет на НВО Мах. И хотя спицэпизод ещё не вышел, в СМИ уже потихоньку пишут, о чем именно будут общаться актеры в этом документальном фильме.



В частности, зрители узнают один любовный секрет Дэниела Рэдклиффа. Оказывается, актер в подростковом возрасте был влюблен в свою коллегу по фильму Хелену Бонем Картер, которой в «Гарри Поттере» досталась роль эпатажной Беллатрисы Лестрейндж.



Но так как Хелена старше Рэдклиффа на целых 23 года, романтические отношения между ними, конечно же, были нереальными. Но, однажды, Дэниел решил отправить Хелене записку, в которой написал, что ему приятно быть её партнером по фильму и «подстаканником», так как на съёмочной площадке он держал её стакан с кофе:



«Я и правда вас люблю. И мне безумно жаль, что я не появился на свет на 10 лет раньше. Потому что тогда у меня был бы шанс», — писал ещё совсем юный Рэдклифф.

Напомним, ранее мы писали, что вышел первый трейлер спецэпизода «Возвращение в Хогвартс».