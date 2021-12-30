Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«,



Одна из таких песен — «Новый год», которая в преддверии зимних праздников ежегодно появляется в эфире музыкальных телеканалов. Те, кто данную песню слышал, знают, что она носит, мягко говоря, не самый серьезны характер. А потому относиться к ней со всей серьезностью и не стоит.



Но есть люди, которым подобное творчество не нравится. В их числе — российский певец Сергей Лазарев, который в YouTube-шоу «Музыкалити» раскритиковал песню украинского дуэта.



В частности, певцу не нравится каламбур в словах песни, особенно такие строчи как «от сосны мне оторви иголочки», «ну какой же Новый год без даты», «ждут под ёлкой манда-мандаринки»:



«Я уважительно отношусь и к Насте, и к Потапу. Я знаю, какую музыку они могут делать… Но вот эта песня, я так считаю, ну просто дно. Писать такие тексты — себя не уважать», — возмутился российский исполнитель.

Напоним, ранее мы писали, что Настя Каменских и Потап в неожиданных нарядах вызвали восторг у поклонников.