Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Хвиля».

Известная украинская исполнительница Настя Каменских, она же NK, строго следит за своим питанием. Но на вопрос, позволяет ли она себе нарушить режим правильного питания на Новый год, певица ответила, что «да».

По словам знаменитости, на Новый год она позволяет себе съесть традиционные новогодние блюда, а также не отказывается от бокальчика шампанского.

«Я тоже человек, мне хочется поддержать компанию», — сказала знаменитость.

Но в будние дни, по словам певицы, она следит за своим питанием, несмотря на плотный творческий график.

Кроме того, певица призналась, что иногда ее друзья могут назвать ее «занудой», так как на некоторые застолья она может прийти со своей едой и наотрез отказаться от алкоголя.

К слову, ранее Настя Каменских поделилась теплыми рождественскими снимками. Певица вспомнила о том, как встречала Рождество в Италии, где она проводила много времени, будучи маленькой девочкой. Поклонники, как всегда, были в восторге от новых фото знаменитой певицы.

Ранее мы писали: сколько стоит выступление Каменских и других украинских звезд в новогоднюю ночь.