Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.



В 2022 году, видимо, Ани Лорак решила наверстать упущенное и уже анонсировала свой концертный тур по Украине. Правда, пока что в этом туре всего три украинских города — Харьков, Запорожье и Херсон. В этих городах артистка выступит 20, 22 и 23 мая соответственно.



Уточняется, что о других городах, в которых Лорак выступит со своей программой The Best, станет известно позже, ведь на данный момент график гастролей всё ещё формируется.



По словам самой певицы, зрители на её концертах смогут услышать её лучшие песни, а украиноязычным хитам она даже выделит отдельный блок.

Напомним, ранее мы писали, Ани Лорак в России вышла на сцену в платье без белья.