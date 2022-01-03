Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Twitter-аккаунт с никнеймом 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒.



Спецпизод фильма был посвящен 20-летию выхода первой части о юном волшебнике Гарри Поттере. В нём приняли участие едва ли не все главные герои, которые снимались в 8 частях одноименного фильма.



В спецэпизоде создатели, в частности, показывали детские фото героев фильма. Среди них, конечно же, фото Эммы Уотсон, которая сыграла во франшизе роль самой умной волшебницы, верной подруги Гарри и Рона — Гермионы Грейнджер.



Именно с фото Эммы и случился конфуз, ведь очень внимательные зрители заметили, что в одном из кадров авторы фильма показали детское фото не Эммы Уотсон, а… Эммы Робертс.



GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh — 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022

Возмущенные пользователи не скрывали своего удивления:



Кто-нибудь, помогите! Это же Эмма Робертс, а не Эмма Уотсон!

Это такой позор! Я не понимаю, это специально сделано или они реально ошиблись?

Не могу поверить в это

Напомним, ранее мы писали, что Дэниел Рэдклифф признался, в кого из коллег по фильму «Гарри Поттер» был влюблён.