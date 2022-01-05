Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Тины Кароль.

Популярная исполнительница Тина Кароль время от времени отвечает на вопросы своих поклонников. На этот раз она рассказала, без чего ей трудно представить свою жизнь.

В первую очередь певица назвала своего сына – без него Тина не представляет свою жизнь.

Также певица отнесла в список вещей, без которых не может жить – воду, пение, знания и любовь.

«В целом любовь, как явление», — уточнила знаменитость.

Кроме того, Кароль назвала самую привлекательную часть тела, по ее мнению.

«Мозги… Самые привлекательные у меня. И все», — улыбаясь сказала исполнительница.

К слову, в одном из своих интервью Тина Кароль высказалась о концертах в РФ.