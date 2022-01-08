Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный ресурс ГПСУ, вчера, седьмого января, тридцати четырехлетний гражданин Российской Федерации прибыл из Стамбула авиарейсом на территорию украинского государства (в «Борисполь»).

Когда сотрудники Государственной пограничной службы проводили стандартные меры контроля, то установили, что россиянин, прибывший в Украину, является актером театра и кино. Более того, ранее он уже нарушал порядок въезда на незаконно аннексированный Крымский полуостров, где принимал участие в съемках сериала.

Во время разговора с пограничниками актер как только мог пытался опровергнуть достоверность информации о том, что он был на территории временно захваченного Россией АРК.

Также он подчеркнул, что в нашу страну прибыл для участия в съемках.

Пограничники не пропустили гражданина Российской Федерации в Украину за нарушение последним норм законодательства нашей страны. Более того, россиянин получил запрет въезда на нашу землю на период ближайших трех лет. Его отправили в страну, откуда он прибыл, обратным рейсом за счет авиалиний, которые его перевозили.

К слову, это далеко не единственный случай, когда украинские пограничники не пускают в нашу страну российских актеров. Не так давно работники ГПСУ вернули обратно российскую актрису, которая прибыла в нашу страну. Причина была аналогичной случаю, озвученному в материале.