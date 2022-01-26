Егорова не стала скрывать свои политические взгляды и выразила уверенность в том, что страна-агрессор не виновата в происходящем в нашей стране.

На своей странице в Facebook актриса разместила ролик с пропагандистким сюжетом при участии Путина и сопроводила видео подписью, в которой сообщила украинцам, что она поддерживает главу Кремля, информирует «НБН».

В ролике Рупоров Кремля сделана подборка выступлений главы Российской Федерации с 2008 года. Все заявления Путина сообщают об «угрозе» Соединенных Штатов Америки в адрес его страны.

В скандальном заявлении телеведущая призвала украинцев «очистить мозг таблеткой от безумия», если они не хотят, чтобы место, где они живут, стало адом. Кроме того, Егорова убеждена, что все эти годы Украинское государство «уничтожали изнутри».

Под скандальной публикацией появились комментарии: пользователи соцсети оставляют сообщения негодованием и советом актрисе сменить место жительства на Россию.

Отметим, что политические взгляды Егоровой стали причиной ее развода с актером Антоном Мухарским. В интервью украинскому СМИ актриса сообщила, что ей стыдно иметь мужа «бандеровца и национал-фашиста».

В конфликте между Егоровой и Мухарским стала на сторону телеведущей ее дочь от первого брака Стася Ровинская. Она обвинила актера в том, что он выставляет ситуацию в свою пользу, уверяя украинцев, что вся вина лежит на его бывшей жене.