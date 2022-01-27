Повар рассказал, что королева ненавидела чеснок, поэтому он был исключен из всех блюд. Луковичное растение с острым вкусом и резким запахом даже запрещалось хранить на кухне.

В меню Елизаветы II также не было много блюд с добавлением лука. К этому огородному растению Ее Величество относилась более снисходительно, однако шеф-повар старался как можно реже использовать этот ингредиент при приготовлении пищи, информирует «НБН» со ссылкой на DailyStar.

МакГрэди рассказал журналистам и о пристрастиях королевы в спиртных напитках. По словам повара, она останавливала свой выбор на напитке из двух частей дюбонне и одной части джина. В бокал обязательно добавляли лед и ломтик лимона.

К слову, сейчас Ее Величество не может слишком часто, как раньше, радовать себя бокалом любимого коктейля, поскольку медики потребовали сократить потребление спиртных напитков.

Отметим, что недавно СМИ писали о секрете долголетия британского монарха. Ученые смогли выяснить, что у Елизаветы II в почтенном возрасте много жизненной силы, поскольку она тщательно следит за своим питанием.