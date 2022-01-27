Новый бойфренд звезды российского балета оказался террористом непризнанной «республики» на Востоке Украины, который загремел в базу «Миротворца» за теракт.

Кузнецов скрывается от суда, в связи с чем находится в розыске у правоохранительных органов нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

В студию ток-шоу пригласили актера Дмитрия Сафронова. Он рассказал, что нанял личного детектива, который выяснил подробности криминального прошлого нового парня Волочковой и представил соответствующие доказательства.

В 2014 году в Запорожье Кузнецов руководил пророссийским движением. В тот же год он приехал на территорию Донецкой области. Через два года его обвинили в участии в террористическом акте с применением оружия, однако на суд боевик «республики» Донбасса не явился.

Помимо проблем с законом в Украинском государстве, стало известно, что бойфренд балерины больше 20 лет назад был осужден в России за кражу.

Анастасия Волочкова встретила своего нового избранника в проекте «Давай поженимся». На съемках у них начался роман и сразу после проекта пара улетела отдыхать на Мальдивы. После возвращения в Россию вокруг их пары разгорелся скандал, который облетели все российские СМИ.

Два года назад российская пресса писала о том, что балерина фактически выгнали из дома свою дочь. Девочке пришлось переехать жить к отцу, поскольку матери не понравился ее новый парень.