В Сети украинские пользователи вспомнили о визитах Alina Pash в российскую столицу и на оккупированный Крымский полуостров. Соответствующая информация вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Певица подтвердила, что в 2017 году она была в Москве и в 2015 году в аннексированном Крыму. На полуострове она выступала на свадьбе «украинской девушки», информирует «НБН».

Alina Pash три года назад в интервью телеведущей Кате Осадчей расставила все точки над і в этом вопросе. Оказалось, что артистка, когда они с командой летели на полуостров, не могла ничего предпринять в том случае. Девушка еще не была медийной персоной и не подозревала, что спустя какое-то время эта ситуация ударит по ее репутации.

По словам звезды, тогда она приезжала в Крым как частное лицо, а не исполнительница. Когда она через три года начала свой вокальный проект, она не давала концерты на территории страны-агрессора и отказывалась от предложений, которые поступали к ней из России.

В Instagram телеканала «Суспільне» появился комментарий относительно обвинений в сторону финалистки нацотбора. Организаторы не увидели никаких нарушений правил конкурса исполнительницей, поскольку она участвовала в частном мероприятии украинцев, которые прибыли на территорию полуострова со стороны украинской границы.

В то же время украинцы раскритиковали саму финалистку и организаторов нацотбора в комментариях. Пользователи Сети обвинили вещателя в двойных стандартах и выразили надежду на то, что нацотбором в следующие годы будут заниматься другие организаторы.

Также накануне разгорелся другой скандал вокруг Alina Pash. Девушка увидела у своих конкурентов на нацотборе плагиат. Артистка в соцсетях сообщила, что одни из конкурсантов «вдохновились» ее композицией при создании своей песни на нацотбор.