Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Славы Каминской.

Яркая представительница украинского шоу-бизнеса Слава Каминская порадовала своих поклонников новой песней. Звезда выпустила композицию под названием «Имя твое». В социальной сети певица сказала, что эта песня – это рассказ про любовь длиной в жизнь.

Певица тонко намекнула, что данную композицию она посвятила своему бывшему супругу, известному пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

«Это про любовь, которая никуда не уходит, а находит свое продолжение в детях», — пишет знаменитость.

В комментариях под публикацией артистки пользователи социальной сети начали делиться своими впечатлениями от новой песни. Поклонники пишут, что у Славы замечательный голос, от которого идут мурашки по телу.

«Слава, какой у вас голос. Завораживает». «Очень красивая песня. Мурашки». «Какой же голос крутой». «Такая тонкая, душевная песня». «Такую Славу мы ждали. Спасибо за песню», — пишут комментаторы.

Ранее Слава Каминская сообщала поклонникам, что готовит к выходу свой первый сольный альбом.