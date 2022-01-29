Журналистам программы «Невероятная правда о звездах» рэпер рассказал, чем закончился прошлогодний конфликт с певицей. На мероприятии артисты команды вместе с Потапом заявили, что не знают, кто такая Кароль, информирует «НБН».

Кроме того, музыканты начали рифмовать ее фамилию с «Буратино» и «карантином». Звезда не оставила без внимания высказывания коллег по сцене, опубликовав на своей странице в Instagram в разделе Stories отрывок интервью, сопроводив видео красноречивой надписью: «Амнезия?».

Потап не стал скрывать, что он со своими артистами неудачно и неуместно подшутил над знаменитостью, за что ему пришлось лично приносить извинения певице.

В прошлом году вокруг Тины Кароль произошло несколько громких скандалов. СМИ долго обсуждали отказ поп-дивы участвовать в шоу «Танцы со звездами», где певица не захотела мириться с появлением второй ведущей. Продюсер танцевального проекта Завадюк позже рассказал, что ему было тяжело работать с Кароль. К слову, звезда ушла с телеканала «1+1» к конкурентам, где снялась в новом шоу, которое выйдет на экраны уже в следующем месяце.

Также Кароль высмеяла музыкальную премию, где она была номинирована лишь в одной категории. На сторону артистки стал продюсер Боднарчук, который указал на промах организаторов.