Под скандальной публикацией Егоровой в поддержку президента страны-оккупанта появился комментарий Ольги Навроцкой. Дизайнер публично выругалась на актрису.

Лаконичный комментарий модельера Егорова не оставила без внимания, принявшись оскорблять Навроцкую, информирует «НБН» со ссылкой на страницу дизайнера в Facebook.

Модельер сделала репост публикации нардепа Борислава Березы, который показал ее хлесткий комментарий под признанием Егоровой. Политик назвал высказывание дизайнера «очень метким диагностированием».

Позже Навроцкая сделала еще один пост, где показала скриншот переписки с актрисой. Егорова бросилась оскорблять дизайнера в личные сообщения, упрекнув ее тем, что у нее «нет детей», а есть только «свино-кролики и любовники». Кроме того, актриса заявила, что Навроцкая обделена умственными способностями и может похвастаться только «пустой красотой».

Комментаторы предположили, что едкие сообщения Егоровой – результат зависти к модельеру. Некоторые коллеги по «звездному цеху» отметили, что актриса, спекулируя чужими детьми, успела потерять своих на глазах у всей страны.

Также украинские знаменитости заподозрили поклонницу Путина в том, что она работает на Россию. Некогда близкая подруга Егоровой Ирма Витовская рассказала, как в 2014 году актриса резко «переобулась» и изменила свои патриотические взгляды на поддержку агрессивной политики России. Продюсер Игорь Кондратюк подчеркнул, что Егоровой явно есть что рассказать СБУ.