Данилко рассказал, что песню «Батько наш Бандера» он исполнил на сцене «Дизель Шоу» в конце прошлого года, поэтому бурная реакция на его выступление спустя полтора месяца удивила его.

Артист утром заметил множество пропущенных звонков и новых сообщений. По словам Данилко он подумал, что у многих появились претензии к Верке Сердючке из-за непопадания в ноты, информирует «НБН» со ссылкой на «Гордон».

Знаменитость объяснил, что украинский хит в прошлом году был очень популярен в соцсети TikTok и его исполнение было незапланированным. Несмотря на то, что публика в зале очень хорошо приняла импровизацию артиста, в которую он не вкладывал политический или военный подтекст, вскоре на него обрушился шквал критики.

Данилко признался, что национальный герой для него является спорным персонажем, а суперхит о Бандере в жанре повстанческой песни, которая нравится певцу, ему импонирует главной фразой о том, что мы будем воевать за Украину.

Отметим, что после выступления Данилко боевик «республики» Донбасса и депутат Госдумы РФ Александр Бородай инициировал запрет исполнителю на въезд в Россию.

На заявления пропагандистских СМИ о том, что он «плюнул в душу россиянам» таким поступком, и возможность запрета посещения соседней страны артист отреагировал достаточно резко.