На своей странице в Instagram в разделе Stories певица обнародовала видео из помещения международного аэропорта Ивано-Франковска, которое, как не сложно заметить, требует ремонта.

Огневич прилетела из столицы Украины в город на запад Украины для участия в съемках одного из телеканалов. Звезда обратила внимание на то, что аэропорт до сих пор не отремонтировали, показав подписчикам соответствующие кадры.

В видео знаменитость поинтересовалась, когда помещение приведут в порядок и сделают его вид «человеческим». В то же время Огневич призналась, что очень любит Ивано-Франковск.

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Отметим, что сейчас СМИ пристально следят за ситуацией с преследователем Огневич. Больше трех лет артистка получает угрозы от агрессивного мужчины.

На днях певица показала видео, где безумный «фанат» звезды пугает ее намерением совершить физическую расправу. В связи с инцидентом знаменитость обратилась к городскому главе столицы Виталию Клико и президенту Владимиру Зеленскому.