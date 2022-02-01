Артист рассказал, что он давно ограничил использование гаджетов, которые позволяют общаться с людьми в интернет-пространстве. По словам Ширана, он поддерживает связь в Сети со своими работниками и командой особым образом.

Певец каждые несколько дней отвечает максимум на десять писем за раз. После того, как он отправляет ответы, звезда закрывает ноутбук и откладывает его до следующего раза, когда ему будет необходимо посмотреть входящие сообщения, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Hodinkee.

Если Ширан редко использует ноутбук, то телефон он не брал в руки уже семь лет. Музыкант пребывал в подавленном и печальном состоянии, но, отказавшись от этого гаджета, его самочувствие улучшилось.

Западные знаменитости все чаще отказываются от технических достижений современности. К примеру, полностью отказались от соцсетей в прошлом году принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Также модель Крисси Тайген ограничила свое пребывание в интернете, удалив свой микроблог в Twitter. Сейчас ее найти можно только в Instagram.

Некоторые мировые звезды не публикуют в Сети контент из личной жизни. Актриса Ева Мендес объясняла в СМИ, почему она не показывает фотографии дочерей. При этом общественность знает, как выглядят девочки благодаря снимкам папарацци.