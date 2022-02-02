Российский рэп-исполнитель должен был спеть перед украинскими слушателями в одесском ресторане «Облака» в День всех влюбленных, 14 февраля. Однако концерт сорвался.

Об этом стало известно из публикации активиста Демьяна Ганула на странице в Facebook. Он напомнил, что писал пост, в котором призывал отменить выступление Басты.

Ганула отмечал, что артист ранее приезжал петь на аннексированный Крымский полуостров и участвовал в концерте «Воссоединения» в столице РФ, информирует «НБН».

Активист сообщил, что он общался с одесским ресторатором Андреем Заричанским и говорил о российском рэпере. Заричанский отменил выступления Басты из-за его антиукраинской позиции.

Ганула не стал скрывать своей радости от того, что бизнесмены слышат украинцев и придерживаются своей патриотической позиции.

Отметим, что прошлогодние концерты Басты не обошлись без скандалов. К месту, где выступал рэпер, приходили активисты, которые протестовали против его концертов, мешали поклонникам проходить в зал, настаивая на том, что он пророссийский исполнитель.

Кроме того, артист еще в 2017 году загремел в «черный список» Минкульта, как человек, угрожающий нацбезопасности Украинского государства.

Напомним, что в России выступают против некоторых украинских исполнителей. В конце января в соседней стране случился скандал из-за Верки Сердючки, спевшей песню о Бандере. После нашумевшего поступка в Госдуме РФ потребовали Андрею Данилко закрыть въезд в их государство.