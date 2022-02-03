Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Юрия Горбунова.
Украинские знаменитости Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая праздную 5-ю годовщину официального брака.
Телеведущий Горбунов трогательно поздравил с этим днем свою возлюбленную.
По словам Горбунова, эти пять лет пролетели очень быстро, словно один день.
«Благодарю тебя любимая за наших детей, за ниши будни и выходные! Спасибо за то, что ты у меня есть», — пишет телеведущий.
Он также признался в любви своей супруге. Кроме того, Горбунов опубликовал несколько снимков со своей любимой женщиной.
Поклонники Осадчей и Горбунова начали активно поздравлять пару с важным днем в их семье.
«Вы очень красивая пара, поздравляем».
«Будьте счастливы, вы прекрасны».
«Будьте счастливы и здоровы».
«Любим вас», — пишут поклонники.
Как известно, роман звездной пары закрутился за кулисами проекта «Голос страны», ведущими, которого и являются Осадчая и Горбунов. Знаменитости некоторое время скрывали свои романтические отношения от публики.
Сейчас пара воспитывает двух общих сыновей – Ивана и Даниила.
Стоит отметить, что ранее Горбунов рассказал, как сделал предложение Осадчей.
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