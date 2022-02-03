Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Юрия Горбунова.

Украинские знаменитости Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая праздную 5-ю годовщину официального брака.

Телеведущий Горбунов трогательно поздравил с этим днем свою возлюбленную.

По словам Горбунова, эти пять лет пролетели очень быстро, словно один день.

«Благодарю тебя любимая за наших детей, за ниши будни и выходные! Спасибо за то, что ты у меня есть», — пишет телеведущий.

Он также признался в любви своей супруге. Кроме того, Горбунов опубликовал несколько снимков со своей любимой женщиной.

Фото _ Инстаграм Горбунова

Поклонники Осадчей и Горбунова начали активно поздравлять пару с важным днем в их семье.

«Вы очень красивая пара, поздравляем». «Будьте счастливы, вы прекрасны». «Будьте счастливы и здоровы». «Любим вас», — пишут поклонники.

Как известно, роман звездной пары закрутился за кулисами проекта «Голос страны», ведущими, которого и являются Осадчая и Горбунов. Знаменитости некоторое время скрывали свои романтические отношения от публики.

Сейчас пара воспитывает двух общих сыновей – Ивана и Даниила.

Стоит отметить, что ранее Горбунов рассказал, как сделал предложение Осадчей.