Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Факты».

Ранее 74-летняя артистка на своей странице в социальной сети Instagram сообщила, что переболела коронавирусом штамма «Омикрон». По словам Софии Ротару, она две недели боролась с вирусом и таки его победила, но, к сожалению, не обошлось без осложнений.

При этом певица не стала раскрывать, какие осложнения у нее появились из-за коронавируса.

О нынешнем состоянии здоровья известной артистки рассказал ее концертный директор Игорь Курилев. Он уверяет, что легендарная певица сейчас чувствует себя нормально.

«Она особо не сообщает, но все, как обычно, не первый раз более человек, ничего сложного», — сказал он.

Кроме того, концертный директор знаменитости добавил, что никаких изменений в концертной графике Ротару не произошло.

«На выступлениях это не отразится», — добавил он.

Ранее Ротару поделилась с поклонниками сокровенной информацией.