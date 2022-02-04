Продюсерский центр Mamamusic сразу готов был взять музыкантов KAZKA под свое крыло, поскольку Никитин заметил большой потенциал в Зарицкой. Однако артистке пришлось в первое же знакомство пройти своеобразный кастинг.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Люкс ФМ».

Певица рассказала, что встретилась с Никитиным в его кабинете, где спела хит британской певицы Адель Hello. Продюсер был готов подписывать контракт, однако попросил выполнить еще одну просьбу – сесть на шпагат. Зарицкая согласилась и блестяще справилась с поставленной задачей, после чего Никитин сразу заключил сделку с исполнительницей.

Вокалистка призналась, что продюсерская кампания стала ее вторым домом и Никитин иногда разрешает ей проводить время в его кабинете.

Ранее коллега Зарицкой по сцене Оля Полякова рассказала, как она проходила кастинг в 6 сезон «Голоса страны» на роль тренера. «Королева ночи» откровенно высказалась о своем поведении во время общения с продюсерами шоу, из-за которого отдали предпочтение Тине Кароль.