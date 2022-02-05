Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную на сайте студии кино «Ленфильм», речь идет о Викторе Бутурлине.

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Отмечается, что режиссер из России умер в возрасте 75 лет.

В сообщении киностудии отмечается:

«Пятого февраля 2022-го, на 76-м году жизни скоропостижно ушел из жизни Бутурлин Виктор Иванович. Он являлся педагогом, драматургом, режиссером. Всю свою жизнь он связал с «Ленфильмом».

Краткая биография Виктора Бутурлина

Как известно, Виктор Иванович Бутурлин родился в столице России Москве, 28 июня 1946 года. В 1972 году он стал выпускником государственного института театра (Ленинград). Спустя девять лет, в 1981-м Бутурлин закончил мастерскую Никиты Михалкова (Высшие курсы режиссеров и сценаристов). В том же 81-м году он начал работать на киностудии «Ленфильм».

По каким фильмам известен Бутурлин?

Наиболее популярными кинолентами, по которым за время жизни прославился Бутурлин, являются такие фильмы, как «Улицы разбитых фонарей», «Татьяна ночь», «Убойная сила», «Честь имею» и другие…

Как известно, ранее уже сообщалось о смерти еще одного известного российского актера, успевшего за жизнь сняться в более чем семидесяти кинолентах. Речь шла о Владимире Татосове.