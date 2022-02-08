В начале 2010-х российские и украинские СМИ шумели о разводах братьев Константина и Валерия Меладзе, которые бросили своих жен ради участниц вокального коллектива «ВИА ГРА» Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой. Оказалось, что музыканты долгое время находились в отношениях вне брака с певицами.

Яна Сумм, экс-супруга Константина Меладзе призналась, что тайный роман ее мужа с Брежневой был для нее настоящим ударом. Женщина долго не могла оправиться от эмоционального ада, который устроил ей продюсер с любовницей, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Она рассказала, что в 2005 году появился на свет их с Константином сын. Через три года выяснилось, что у мальчика аутизм, поэтому Сумм активно занималась ребенком. В этот же период Меладзе начал активно ездить на гастроли с подопечными из «ВИА Гры». Именно тогда женщина заподозрила, что ее супруг изменяет ей с Брежневой.

Через несколько лет Сумм осознала, что Мелазде действительно крутит роман с артисткой и даже позвонила ей. Тогда певица заверила обеспокоенную жену, что она связана с продюсером лишь деловыми отношениями.

Брак Меладзе и Сумм в итоге распался с подачи Брежневой, которая пришла в дом продюсера. Женщина не стала терпеть унижение, забрала детей и подала на развод. Решение супруги удивило Меладзе, который не хотел расторгать с ней брак.

Отметим, что Меладзе проявлял интерес и к другим подопечным артисткам помимо Брежневой. В прошлом году одна из бывших солисток «ВИА Гры» обвинила продюсера в домогательствах.