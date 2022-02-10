Прогнозы букмекеров на победу или проигрыш участников нацотбора появились на официальном сайте «Евровидения». Лидером в рейтинге стала Alina Pash, которая обогнала других конкурсантов, набрав 31% голосов.

Известно, что певица подготовила конкурсную песню на двух языках – украинском и английском, информирует «НБН».

Наступают на пятки артистке певица ROXOLANA, которая получила 23% голосов и группа Kalush Orchestra, им отдали 14%.

Отметим, что с начала приема заявки Alina Pash на участие в нацотборе ее имя обросло скандалами. Сначала исполнительница увидела плагиат в конкурсной песне конкурентов Kalush Orchestra. После этого в СМИ всплыла информация о том, что несколько лет назад она посещала Москву и аннексированный Крым.

Артистка на замечания общественности ответила, что она была в России и на оккупированном полуострове еще до того, как создала музыкальный проект под своим именем.

Неоднозначная реакция украинцев на Alina Pash не стала основанием для отказа ей в участии в нацотборе. Организаторы заявили, что они не увидели нарушений правил конкурса со стороны певицы.