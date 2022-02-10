Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Ани Лорак.
Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась новым фото в социальной сети Instagram. На снимке любимица миллионов позирует в откровенном бордовом платье. «Изюминкой» наряда артистки стал широкий разрез на бедре.
Волосы Ани собрала на затылке, сделала вечерний макияж с акцентом на губы и дополнила свой образ длинными серьгами.
«Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь», — подписала новое фото Лорак.
Фанаты в восторге от нового кадра любимой артистки. Однако некоторых смутило то, что во время съемки на певице не было нижнего белья.
«Дива без трусиков».
«Мощно».
«Пожар», — пишут фанаты.
Поклонники артистки заявляют, что 43-летняя знаменитость превосходно выглядит, и просят опубликовать еще пару кадров из новой фотосессии.
«Красотка».
«Какая шикарная».
«Богиня. Ваша красота сводит нас с ума».
«Этот цвет вам к лицу», — «засыпали» комплиментами фанаты артистку.
К слову, недавно Ани Лорак анонсировала дополнительный концерт в одном из украинских городов.
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