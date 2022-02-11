Член правления «Суспільного» Ярослав Лодыгин объяснил, почему в субботу, 12 февраля, зрители не увидят Данилко в составе жюри в финале нацотбора на «Евровидение» в Турине.

Лодыгин, который займет судейское кресло на конкурсе вместо артиста, сообщил журналистам канала «Украина», что у Данилко другие планы на день финала, информирует «НБН».

Отметим, что Данилко участвовал в выборе представителя Украины для масштабного песенного конкурса в Европе с 2016 года. Многие зрители и еврофаны надеялись и в этом году увидеть его в финале национального отбора.

Напомним, что первой место судьи на нацотборе организаторы отдали поп-диве Тины Кароль. Некоторые участники конкурса намекнули на то, что она может быть необъективна в своем выборе. За право представить Украину на «Евровидении» в Турине будут бороться некоторые подопечные звезды.