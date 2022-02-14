Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу певицы.

Экс-участница группы «НеАнгелы», певица Слава Каминская опубликовала новый пост, посвященный Дню всех влюбленных. По словам артистки, ей нравится День святого Валентина.

«Вне зависимости от настроения, социального статуса и состояния души», — пишет знаменитость.

Она также решила в этот праздничный день дать совет всем влюбленным парам.

«Любящие и любимые, не растеряйтесь и не разменивайтесь», — сказала исполнительница.

Кроме того, артистка, которая развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским в 2019 году, призналась, что еще надеется встретить свою любовь. Такое признание она сделала в свойственной ей юмористической манере.

«Я все еще жду принца, кони задолбали», — говорит Каминская.

Также исполнительница опубликовала серию своих уличных фото.

Поклонники в свою очередь пожелали Славе быть счастливой и любимой.

«Будь любима и люби». «Нереально красивая». «Красивая». «Вы – королева, а значит вам нужен король», — пишут поклонники.

К слову, недавно Каминская сменила имидж.