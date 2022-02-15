Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Clutch.

Музыкант, известный харьковчанин Сергей Бабкин призывает своих слушателей не впадать в панику на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении РФ. Артист заявляет, что и он, и его супруга Снежана, а также их дети находятся в Харькове и уезжать из родного города не планируют.

«Мы с семьей и дальше живем в Харькове – никуда не убегаем. На днях запланированы съемки в Киеве», — поведал Бабкин.

Народная артистка Украины Ольга Сумская тоже призывает украинцев не паниковать. Известная актриса сказала, что продолжает играть в спектаклях на фоне новостей о возможной военной эскалации.

«Давайте не будем паниковать, а будем верить в самое лучшее. Победит здравый смысл», — сказала известная украинка.

В свою очередь певец, лидер группы «Антитела» Тарас Тополя заявил, что в планах его музыкального коллектива вступить в ряды территориальной обороны.

«Мы сами вступаем в ряды территориальной обороны», — сказал он.

Музыкант призвал своих поклонников «держать спокойными сердца и мозги», действовать в зависимости от ситуации и объединяться вокруг Украины. Кроме того, Тополя сообщил, что весь состав «Антител» сейчас в Киеве.

А экс-участник группы «Время и Стекло», музыкант Позитив (Алексей Завгородний) призвал поддерживать друг друга и сохранять спокойствие.

«Немного позитива от Позитива… Любовь победит», — сказал артист.

Ранее Оля Полякова рассказала, почему некоторые артисты ездят выступать в РФ.