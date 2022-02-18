На своей Facebook-странице музыкант опубликовал смелое заявление, в котором подверг жесткой критике российскую власть. Макаревич убежден, что соседняя страна и его соотечественники вынуждены страдать из-за преступной политики Кремля, информирует «НБН».

Рок-исполнитель недоумевает, как россияне продолжают терпеть руководство страны, которое поставило их на грань войны, постоянно ссорится со всеми странами, от имени всего народа хамит мировому сообществу, обманывает и нарушает законы.

Макаревич добавил, что, по всей видимости, нынешняя власть РФ намерена «править вечно» в стране, а российский народ продолжает это терпеть.

«Нравится?» — поинтересовался у соотечественников музыкант, добавив, что ему с трудом удается терпеть происходящее в его стране.

Напомним, что лидеры мнений в России начали собирать подписи против войны с Украиной. Против боевых действий с соседней страной выступили артисты, журналисты, политики и другие известные россияне. Проголосовал за то, чтобы остановить вооруженный конфликт и Макаревич.