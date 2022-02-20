Об этом сообщает “ТСН”, передает “НБН”.

Известно, что украинская певица в этом году занимала почетное место судьи национального отбора на “Евровидение”. Она лично слушала и давала оценку Alina Pash, которая выиграла, но со скандалом отказалась от своего участия. Причиной этого стали фейковые справки исполнительницы о проведении концертов в оккупированном Крыму. После этого девушка заявила о своем уходе из социальных сетей, не выдержав хейта.

Тина Кароль говорит, что скандала можно было бы избежать.

“Участников могли лучше проверять. Это ведь можно предусмотреть. Раз есть правила — то пускай сверяют информацию. Незачем потом удивляться”, — говорит исполнительница.

Она также добавила, что спрашивала у организаторов о репутации Alina Pash, ведь у всех участников она должна быть идеальной.

“Мне сказали, что все хорошо, но я будто чувствовала, что будут разбирательства. Я уважаю ее как исполнительницу и интересовалась ее состоянием, но Евровидение — очень тонкая структура”, — подметила Кароль.

Ранее певица была судьей на “Голос Страны”, однако ей пришлось с ним попрощаться. Продюсер телешоу рассказал о причинах ухода Тины Кароль.