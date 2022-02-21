Ректор КНУКиМ Михаил Поплавский в начале этого месяца рассказал, что звезда украинской сцены будет заведующей кафедры эстрадного пения в его вузе, при этом Кароль сообщила СМИ иную информацию. Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «ТСН».

Народный артист уверен, что любимица украинской публики уже в сентябре этого года начнет работать с его студентами. В то же время Кароль рассказала, что ей действительно предложили должность в университете, однако она ответила на предложение Поплавского отказом.

Певица объяснила, что она бы успешно занималась преподавательской деятельностью, однако сейчас у нее нет на это времени. Кароль сообщила, что на данный момент ей есть чем заняться помимо работы в вузе.

Несмотря на то, что артистка опровергла информацию о работе в университете Поплавского, ректор не принял ее отказ и все еще ждет Кароль в стенах учебного заведения в начале осени.

Отметим, что певица принимает участие в различных проектах. Кароль снялась в новом шоу «Игры талантов» для ТВ-канала «Украина», а также недавно села за судейский стол финала нацотбора на «Евровидение-2022».

Также артистка пришла на «Голос страны», несмотря на то, что оставила тренерское кресло в прошлом году. Комментируя уход Кароль из вокального шоу, продюсер проекта Владимир Завадюк рассказал, смогут ли зрители увидеть ее вновь в качестве наставника для молодых украинских артистов.