На своей Facebook-странице рок-музыкант сделал несколько публикаций о признании ОРДЛО Россией и вероятной войне страны-агрессора с Украинским государством, информирует «НБН».

Макаревич написал, что в россиянах генетически заложена уверенность в том, что самый главный человек в стране является самым мудрым. По этой причине граждане РФ полагаются на «царя», который придет и рассудит. В то же время история показывает, что так происходит не всегда.

Также легендарный исполнитель спросил у россиян, действительно ли жители Украины, которых сейчас будут убивать, виновны в том, что Североатлантический Альянс подходит все ближе к границам РФ.

«Вот точно они?» — поинтересовался у соотечественников рок-вокалист.

Под публикациями Макаревича появилось множество комментариев. Некоторые россияне отметили, что Путин еще не напал на Украину, другие упрекнули музыканта в том, что он якобы равнодушно наблюдает за происходящим в соседней стране. В то же время нашлись пользователи соцсети, которые выразили свою благодарность Макаревичу за то, что он не молчит о преступных действиях России в отношении украинского народа.

Ранее в своих соцсетях музыкант выражал свое недовольство тем, что российское руководство делает существование в стране невыносимым. Макаревич упрекнул власти РФ в том, что они поставили свой народ на грань войны, рассорились с мировым сообществом, а также постоянно нарушают законы. Исполнитель признался, что ему удается труднее всего при таких обстоятельствах.