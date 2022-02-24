Звезды отечественного шоу-бизнеса обратились к россиянам, призвав их не молчать о том, что военные РФ вторглись на территорию Украинского государства, информирует «НБН».

В своем Instagram-аккаунте Настя Каменских попросила подписчиков из России поддержать украинский народ. Певица убеждена, что жители соседнего государства могут помочь остановить войну в Украине. Артистка призвала читать только проверенные источники и не верить пропагандистам.

Певец Иван Дорн опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram. Артист рассказал, что его страна сегодня проснулась от взрывов, поскольку россияне начали против украинцев войну. Дорн призвал граждан РФ не молчать и остановить эту катастрофу.

На своей Facebook-странице музыканты группы «Океан Эльзы» призвали жителей соседнего государства выходить на митинги против войны с Украиной. Они отметили, что глава Кремля Владимир Путин делает россиян международными преступниками.

В Instagram взывал к поклонникам из РФ и Макс Барских. Певец рассказал, что он в Киеве проснулся от звуков взрыва и сирен, а его родной город Херсон сейчас разрушают оккупанты. Артист сокрушается, что там осталась его семья, которую он не может вывезти из-за атаки ВС РФ. Он отметил, что молчание и покорство ведут к рабству, заявив, что пока прекратить молчание.

Отметим, что украинцы обвиняли Настю Каменских в бегстве из страны на фоне угрозы вторжения России. Артистка показала поклонникам свою патриотическую позицию.