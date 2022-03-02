На своей Facebook-странице Макаревич опубликовал пост, в котором предсказал незавидную судьбу россиянам, поддерживающим преступное решение Кремля напасть на Украинское государство, информирует «НБН».

Музыкант отметил, что те соотечественники, которые сегодня приветствуют военные действия на украинской территории, не представляют, что будут чувствовать при падении ракет на их города. По его словам, россиянам не страшно бомбить жителей соседнего государства, поскольку они знают, что «из Украины не долетит».

Макаревич подчеркнул, что история циклична, поэтому рано или поздно россияне прочувствуют на себе то, что сейчас переживают жители соседней страны.

На прошлой неделе Макаревич отреагировал на признание Кремлем псевдореспублик оккупированного РФ Донбасса. Музыкант раскритиковал политику российского руководства, задав своим соотечественникам неудобный вопрос об украинцах.