В интервью российскому журналисту Юрию Дудю, который выступил против войны в Украине, Акунин рассказал, что происходит в голове у главы Кремля, информирует «НБН».

Писатель утверждает, что президент-агрессор оторвался от реальности, находясь долгое время у власти, имея искаженное представление о происходящем в мире. Путин считает себя помазанником Бога, непогрешимым и самым умным, он не сомневается, что с «большой высоты ему дальше и лучше видно».

Акунин объяснил, что такие люди, как глава Кремля, становятся заложниками своего окружения, которое преследует свои интересы. Им рулят те, кто приносит ему по старинке «папочки с информацией», зная, что порадует, а что разгневает начальника.

Именно по этой причине через какое-то время руководитель страны начинает жить в мире иллюзий, в котором Украина – государство, которое страдает от «правительства неонацистов и наркоманов». Путин убежден, что ВСУ «смехотворные», а Запад – «слабак, которые прогнется под настоящей силой».

Окружение Путина убеждает его, что несмотря на происходящее в России, все проблемы решит «маленькая победоносная война», однако он переоценивает свои силы, недооценивает противника, в результате чего наступит поражение РФ.

Отметим, что Юрий Дудь в своих соцсетях опубликовал развернутый пост, в котором раскритиковал политику властей Российской федерации. Журналист четко выразил свою позицию о происходящем в Украине.