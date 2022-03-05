Обозревательница Божена Рынска в своем Telegram-канале «Небожена» рассказала о том, что Примадонну российской сцены и ее супруга 28 февраля видели в аэропорту столицы РФ Внуково-3. По информации росСМИ Галкин и Пугачева улетели с детьми в Латвию, в Юрмале у певицы есть особняк, информирует «НБН».

Не стали задерживаться в России певица Земфира и актриса Рената Литвинова, Telegram-канал «Только никому» сообщил, что они покинули родину 4 марта. По информации Telegram-канала «Антиглянец», сейчас они находятся в столице Франции.

Напомним, что после ряда скандальных высказываний о войне в Украине, улетела из России журналистка Ксения Собчак. Она уверяет, что поездка в Стамбул во время каникул ее ребенка была запланирована ранее, поэтому отъезд якобы не является спонтанным.