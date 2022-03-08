Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Нади Дорофеевой.

Певица Надя Дорофеева заявила, что она не сомневается в том, что Украина победит в войне с Россией.

Артистка опубликовала кадр из выступления на День Независимости в 2020 году. В ролике артистка исполняет песню группы «KAZKA» «Плакала».

«Вот просто представьте, каким будет День Независимости 2022… Я верю в нас. Я верю в Украину! Я верю в победу. Я верю в наших людей. Они самые лучшие. Я верю в наших парней, которые нас защищают», — пишет певица.

Знаменитость заявила, что будет петь для украинских защитников столько, сколько им захочется.

«Я буду петь для вас столько, сколько вам этого захочется, как только эта клятая война закончится», — заявила Дорофеева.

Напоследок Надя призвала всех беречь себя.

Стоит отметить, что война застала певицу в Киеве. Она несколько дней пряталась в бомбоубежищах от российских ракет и бомб. Певица также обращалась к женщинам из России и Беларуси, чтобы те не отпускали своих мужчин на войну против Украины.

Артистке удалось покинуть Киев. Сейчас она находится в более безопасном месте. Однако, где именно певица не сообщает.

Ранее Настя Каменских рассказала, как она помогает Украине, находясь за рубежом.