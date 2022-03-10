Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Тины Кароль.

Королева украинской поп-музыки Тина Кароль резко «прошлась» по своих коллегах, которые последние 8 лет работали в России. Она не стала называть имена этих артистов, но всем понятно, что речь идет о таких личностях, как Ани Лорак, Светлана Лобода, Регина Тодоренко и другие.

Артистка отметила, что в 2014 году, когда РФ аннексировала украинский Крым и начала войну на Донбассе, для многих украинских знаменитостей «выбрать свою страну было сложным шагом».

А после 24 февраля, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины, по словам Кароль, у работающих в РФ артистов начались сложности. Теперь у них нет концертов в России, и как отметила артистка, вовсе некуда бежать.

«Перекрашенность зашкаливает», — отметила она.

Кароль добавила, что лучший детектор лжи – это украинский народ.

«Он сам решит, где кто и чей», — написала знаменитость.

Тем временем, российская радиостанция «Русское радио» заявила, что прекращает сотрудничество с целым рядом украинских селебрити, которые так или иначе высказались о российско-украинской войне. В «черный список» попали Лобода и Вера Брежнева, основные доходы, которых были от концертов в России.

При этом этих артистов, вряд ли будут рады видеть в Украине. Наглядный пример того, что усидеть на двух стульях никогда не получится.

Ранее Тина Кароль, не подбирая слов, высказалась о Путине.