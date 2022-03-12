Об этом он поведал в интервью «Новому времени», передает «НБН».

Известный украинский артист Андрей Данилко, которого еще знают по сценическому псевдониму Верка Сердючка, продолжает оставаться в Киеве. Певец заявил, что он не будет покидать свой родной дом, несмотря на то, что российские захватчики пытаются взять украинскую столицу.

«Живу на Крещатике, как и жил. Кроме нас в подъезде практически никого нет, слушаем сирены», — сказал он.

Данилко, который недавно анонсировал песню о российском диктаторе Путине, сказал, что будет оставаться в Киеве до последнего. ОН уверяет, что ему вовсе не страшно.

При этом Данилко отметил, что он, как миллионы украинцев не знает, как будут дальше развиваться события. Но, несмотря на это, все-таки верит в хорошее.

«Думаю, что наш враг в лице Путина и рассчитывает на то, чтобы мы бросили свои дома и бежали. Я им такой подарок делать не буду», — сказал представитель украинского шоу-бизнеса.

Ранее Данилко сообщал, что готовит песню о Путине.