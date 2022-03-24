В интервью изданию «Факты» популярный украинский певец рассказал, что ранее он предлагал президенту страны-оккупанта последовать примеру немецкого фюрера Адольфа Гитлера и застрелиться, информирует «НБН».

Сейчас же Данилко убежден, что самоубийство Путина в бункере или его смерть от пули – не то наказание, которого хочет для кремлевского лидера артист. Певец отметил, что на 26-й день войны Украины с армией РФ, он изменил свое мнение.

По словам артиста, смерть – недостаточная кара за убийственную войну, поэтому он хочет видеть лидера россиян и его окружение на скамье подсудимых.

Отметим, что в интервью журналисту Дмитрию Гордону Данилко анонсировал песню о главе Российской Федерации. Артист рассекретил припев будущего хита о кремлевском диктаторе.