Как сообщает «НБН» со ссылкой на НВ, после того, как первое видеообращение группы Антитела к Эду Ширану стало вирусным в Великобритании, группа получила ответ британского исполнителя в Instagram, в котором тот выразил поддержку Украины и пожелание послушать музыку популярной украинской группы. Однако одновременно группа получила отказ от организаторов благотворительного концерта. Причиной отказа стало то, что концерт носит исключительно гуманитарный характер, а украинские музыканты взяли вместо музыкальных инструментов в руки оружие для защиты родной страны.

«Всем привет. Нам ответил Эд Ширан, и мы искренне благодарны за его поддержку Украины.

Также нам ответили организаторы благотворительного концерта и сказали нам нет.

Поскольку концерт носит исключительно гуманитарный, а не военный характер, а мы… носим шлемы и держим оружие в руках», — сообщили участники группы Антитела в своем видеообращении.

Участники группы, которые в мирные времена в Украине собирали полные стадионы, Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь ответили организаторам, что «возможно оружие в наших руках противоречит концепции концерта, но точно не противоречит их принципам».

«Прежде всего, мы музыканты. А шлемы и бронежилеты временные. Мы благодарим за ответ и принимаем его. Простите нас, мы не были готовы к такому развитию событий. Как не были готовы что россия развяжет действительно широкомасштабную войну и начнет убивать наших братьев, сестер, женщин и наших детей.

Прошу нас также понять, для нас важнее свобода и независимость нашего государства, а также европейские ценности, ради которых мы готовы сражаться до конца. Возможно, оружие в наших руках противоречит концепции концерта, но точно не противоречит нашим принципам. Еще раз хотим поблагодарить весь народ Соединенного Королевства!», — сказали они.

Также мы хотим поблагодарить Disasters Emergency Cometee за то, что организует гуманитарную помощь для украинцев. Мы привыкли слышать „Нет“. Эта ситуация похожа на отношения Соединенного Королевства, НАТО и Украины. НАТО отмечает, что закрытие неба над Украиной — это не их контекст, а Великобритания находится в оппозиции и помогает Украине противостоять главному мировому преступнику».

Свое обращение Антитела завершили уверенностью, что Украина победит, и они снова сыграют на стадионе в Украине и пригласили Эда Ширана выступить вместе с ними.

«А мы обязательно победим и еще сыграем на стадионе собственной непокоренной страны! Куда заранее приглашаем Эда и всех наших союзников и друзей из Соединенного Королевства! Слава Украине! Слава Героям!», — завершили они свое обращение.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Игорь Кондратюк резко высказался об украинских артистах, работающих в РФ