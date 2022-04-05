Такой призыв был опубликован на сайте института, сообщает «НБН«.

Это уже второе обращение учреждения, направленное к иностранным и украинским культурным институтам, художникам, академическому сообществу и гражданскому обществу.

В Украинском институте считают, что это необходимо для сдерживания агрессора, использующего собственную культуру как продолжение войны с Украиной, а также в манипуляциях и пропаганде.

Вторжение России в Украину уже унесло жизни тысяч невинных людей, привело к массовым разрушениям гражданской инфраструктуры, уничтожению архитектурного и художественного наследия украинских городов. Недавно весь мир шокировали фотографии и свидетельства военных преступлений, совершенных оккупационной армией в Киевской области, городе Мариуполе и других регионах Украины, а именно массовые убийства гражданских, изнасилований, мародерство

— отмечают в Украинском институте.

В требованиях института говорится, что культурный бан России должен продолжаться до тех пор, пока не будут выведены войска с территорий Украины, в частности Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Также Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления против украинского народа.

Как бойкотировать русскую культуру:

Воздержаться от популяризации российской культуры и произведений искусства. Запретить России участвовать в фестивалях, биеннале, выставках, художественных и литературных ярмарках, форумах и конференциях. Бойкотировать культурные события, организуемые русскими и связанные с путинским режимом. Прекратить сотрудничество с российскими художниками и учеными, выразившими поддержку действиям Путина после 2014 года, не признающими политическую вину россиян за преступления против Украины и публично не выступившими против вооруженной агрессии. Исключить россиян из состава наблюдательных советов культурных и академических институтов. Отказаться от финансирования, спонсорской поддержки и благотворительных взносов от российских организаций или их партнеров.

Также в Украинском институте считают, что приглашение российских художников или ученых к сотрудничеству или диалогу неуместно, пока войска РФ совершают преступления в Украине.

Уважая плюрализм мнений и инклюзивность культурных отношений, просим не легитимизировать русскоцентрический, имперский и колониальный взгляд на Украину, ее историю и культуру. Мы благодарны международному сообществу за солидарность с Украиной и ее деятелями искусств, которые сегодня оказались в чрезвычайно затруднительных обстоятельствах

– говорят в Украинском институте.

В институте предлагают популяризировать украинскую культуру, в частности кино, музыку, а также работать с современным театром, переводить украинскую литературу, приглашать ученых в исследовательские проекты, начинать кафедры, центры и проекты по украинистике, переосмысливать подходы к академическому исследованию Украины и Восточной Европы.

Также ранее мы писали о том, что Kalush Orchestra считают свое участие в Евровидении лучшим способом масштабно говорить о войне в Украине