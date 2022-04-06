В интервью изданию «Украинская правда» Данилко признался, что без головного убора и защитной маски его трудно узнать и он их специально снимает, чтобы быть незаметным среди прохожих, информирует «НБН».

По словам шоумена, публичным человеком он себя не считает, поэтому в защитной маске в первое время он видел укрытие от лишних глаз, признавшись, что они стали спасением для него.

Вскоре артист надевал кепку и маску на шоу и интервью, поэтому поклонники привыкли видеть его с этими атрибутами. Данилко отметил, что когда он снимает маску, складывается впечатление, что чего-то не хватает. Шоумен добавил, что если он хочет спрятаться, то снимает головной убор и маску, поскольку без них его не узнают.

Отметим, что ранее Данилко советовал президенту-агрессору Владимиру Путину взять пример с Гитлера и застрелиться в своем бункере. Однако на 26-й день войны артист осознал, что хочет другое наказание для кремлевского диктатора.