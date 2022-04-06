Как сообщает «НБН» со ссылкой на «НВ», в Киев режиссер последнего Бонда и сериалов «Маньяк» и «Настоящий детектив», поддержавший Украину с самого начала российского вторжения, приехал из Львова, где находился вместе с благотворительным проектом.
Также с благотворительным проектом Фукунага раньше ездил в Бучу и делился с фолловерами снимками оттуда.
До сих пор в голове обрабатываю увиденное в Буче
— писал тогда режиссер.
Сейчас он вместе с волонтерами посетил не менее разрушенную Бородянку. В сторис Фукунага опубликовал несколько фотографий и видео изуродованного оккупантами города. Также он сообщил, что вместе с проектом World Central Kitchen доставил 4000 порций горячей пищи в Бородянку, Макаров и Загальцы.
Напомним, ранее мы писали о том, что оскароносный Шон Пенн приехал во Львов, чтобы помочь переселенцам
Обсуждение