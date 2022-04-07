Британские рокеры Pink Floyd порадуют поклонников их творчества новой композицией впервые за 30 лет. Новая композиция Hey Hey Rise Up выйдет в пятницу, 8 апреля. Все деньги от продажи песни музыканты используют на гуманитарную помощь для украинцев, информирует «НБН» со ссылкой на Metro.

Трек Pink Floyd записали на прошлой неделе, используя голос солиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. Рокеры взяли вокал украинского артиста, который он опубликовал на своей Instagram-странице. Певец исполнил песню «Ой у лузі червона калина» на Софийской площади в центре Киева.

Гитарист и вокалист Дэвид Гилмор, невестка которого из Украины, отметил, что музыканты Pink Floyd также, как и украинцы, чувствуют злость и разочарование из-за вторжения России. Он добавил, что много людей были убиты одной из самых больших стран мира.

Напомним, что Украину также поддержала культовая рок-группа Scorpions. Музыканты изменили слова в своей самой известной песне на концерте в Лас-Вегасе.