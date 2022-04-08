Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Популярную украинскую исполнительницу Олю Полякову заблокировали в социальной сети Instagram. Неприятная ситуация произошла после того, как певица показала фотографии зверств, совершенных российскими оккупантами в ныне освобожденной Буче. Артистка, имея огромную аудиторию, хотела показать всему миру преступления путинских войск, совершенные в Киевской области.

Вероятно, граждане РФ начали жаловаться на публикации артистки. Впоследствии ее страница была заблокирована.

Однако «суперблондинка» не отчаивается и призывает своих поклонников следить за ее страницей в социальной сети Facebook.

«Это не остановит меня, как и всех нас, в борьбе против фашистских подонков на территории нашей земли. Присоединяйтесь к моей странице в Фейсбук», — обратилась знаменитость к поклонникам.

К слову, ранее Оля Полякова сообщила о запуске необычного проекта. Знаменитость решила ежедневно записывать видеопоздравления с днем рождения для военных, медиков, спасателей и других людей, которые сейчас защищают Украину от России. Поклонники с восторгом восприняли идею певицы.