Журналистам издания «Факты» Решетник рассказал, что новый сезон реалити «Холостяк» вернется в эфир сразу после победы в войне с Россией. При этом он отметил, что героиню для 3 сезона «Холостячки» еще не выбрали, информирует «НБН».

Шоумен выразил надежду на то, что новой холостячкой станет украинка, которая сегодня помогает своей стране. Решетник отметил, что как зрителю, ему хотелось бы увидеть в этой роли украинскую модель и певицу Дашу Астафьеву.

Ведущий рассказал, что Астафьева активно помогает защитникам Украины из территориальной обороны, чистит на кухне картофель и готовит еду.

Также шоумен предположил, что холостячкой может стать одна из украинок, которая служит в наших вооруженных силах.

Напомним, что ранее украинские зрители предполагали, что героиней нового сезона проекта «Холостячка» станет телеведущая Леся Никитюк. Заинтриговал поклонников шоу Решетник, опубликовав фото с народной любимицей.