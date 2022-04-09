Дэвид Гилмор рассказал в интервью The Guardian о первой за 28 лет песне Pink Floyd, сообщает «НБН».

Так, легендарный британский музыкант Дэвид Гилмор рассказал что познакомился с украинским музыкантом Андреем Хлывнюком, лидером группы Бумбокс во время благотворительного концерта для Белорусского свободного театра в Лондоне. И объяснил, почему у него возникла идея собрать участников Pink Floyd, чтобы создать песню Hey Hey Rise Up в поддержку Украины. Вся прибыль от прослушивания песни будет направлена на оплату гуманитарной помощи Украине.

По словам Дэвида Гилмора, он посмотрел и нашел видео, где Хлывнюк в военной форме с оружием поет без музыкального сопровождения.

Я подумал: это довольно волшебно, и, возможно, я смогу что-нибудь сделать с этим. У меня есть большая платформа, над которой Pink Floyd работали все эти годы

— рассказал Гилмор.

Действительно тяжело и неприятно видеть это безумное, несправедливое нападение большого государства на независимую, мирную, демократическую нацию. Смотреть на это и думать: «Что я, черт возьми, могу сделать?» — невыносимо.

Дэвид Гилмор решил, что песня должна выйти от имени Pink Floyd. Для этого он пригласил бывших участников группы: барабанщика Ника Мэйсона, бас-гитариста Гая Пратта и продюсера и клавишника Нитина Соуни, а также дочь Рика Райта Галу. Основой для песни стала запись Андрея Хлывнюка, к которой они сделали аранжировку, а также сняли клип.

Интересно, что барабаны для клипа украшены изображением картины украинской художницы Марии Примаченко, хранившейся в музее в поселке Иванков, Киевской области, разрушенном российскими оккупантами еще в первую неделю войны. На обложке сингла работа кубинского художника Йосана Леона — подсолнух, как символ Украины. Также обложка является отсылкой к истории о женщине, предлагавшей российским оккупантам насыпать в карманы семена подсолнухов.

В разговоре Гилмор признался, что ему пришлось потрудиться, чтобы найти контакты Хлывнюка, и в итоге он получил его электронный адрес.

Он хотел поговорить по FaceTime — я думаю, он хотел быть уверен, что это был я. В следующий раз, когда я увидел его, он был в больнице, поскольку получил ранение осколком во время минометного обстрела. Он показал мне этот крохотный осколок четверти дюйма, который попал в ему щеку. Он хранил его в полиэтиленовом пакете. Но вы можете себе представить, что если бы это был кусок больше дюйма в диаметре, он бы отбил ему голову

— отметил Гилмор.

Также ранее мы сообщали о том, что Pink Floyd впервые за 30 лет выпустят новую песню: в композиции зазвучит вокал солиста «Бумбокс»