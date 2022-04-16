Как сообщает «НБН», она ответила на критику украинцев, которые говорят о том, что она предала свою Родину. По словам Лолиты, это Родина ее предала еще в тот момент, когда ей запретили въезд в Украину.

Я человек, которому уже шесть лет запрещен въезд на свою Родину, а мне вот в интернете пишут: «Вы предали свою Родину». А для начала Родина предала меня, если говорить серьезно

— цитируют росСМИ слова певицы.

Она добавила, что для нее главное, чтобы не убивали и решили вопрос с «националистами», а на каком языке будут говорить люди — ей все равно.

Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке — хоть глухонемые все

— добавила Лолита.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Регина Тодоренко прервала молчание после убийства российскими оккупантами своего экс-возлюбленного