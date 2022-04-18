Там разместились почти 60 людей, сбежавших от войны. И не одни, а со своими домашними питомцами.

Об этом телезвезда рассказала в интервью Славе Демину, сообщает «НБН».

Леся Никитюк говорит, что сейчас в ее доме в Хмельницком живут примерно 60 беженцев и 17 собак, кошек или других домашних животных.

Дома жило почти 60 людей и почти 17 собак, котов, морских свинок и т.д. Мама просто не вывозит таких объемов, а я постоянно в приюте для переселенцев. Мы также постоянно что-то грузим, загружаем, разгружаем, собираем продукты питания, гуманитарку, отправляем. Здесь такой конвейер

— рассказала телеведущая.

Звезда сейчас волонтерит в родном Хмельницком, помогая беженцам разместиться. Штаб помощи людям обустроили прямо в школе, где она работала.

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